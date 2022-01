Raccolta alimenti Caritas

"Gli alimenti raccolti, con quanto ricevuto dal Banco Alimentare, verranno utilizzati per preparare i pacchi alimentari destinati alle famiglie bisognose".

Prosegue l'impegno dei volontari della Caritas parrocchiale di Inveruno. Settimanalmente, con grande dedizione e sacrificio, offrono il loro tempo per aiutare i concittadini più in difficoltà. "Raccolta alimenti per il mese di febbraio: latte, succhi di frutta, legumi, biscotti, merendine, zucchero, carne in scatola - spiegano - I volontari della Caritas vi aspettano ogni mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 presso la sede di via Grandi. Gli alimenti raccolti, con quanto ricevuto dal Banco Alimentare, verranno utilizzati per preparare i pacchi alimentari destinati alle famiglie bisognose. Ringraziamo le persone che generosamente vorranno contribuire alla raccolta".

