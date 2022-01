Tamponi gratuiti agli studenti

Una possibilità, comoda e concreta, per tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria di Bernate Ticino: tamponi gratuiti direttamente in paese.

Una possibilità, comoda e concreta, per tutti gli studenti della scuola primaria e secondaria di Bernate Ticino: tamponi gratuiti direttamente in paese.

"Alla luce delle nuove disposizioni per affrontare l'emergenza sanitaria per gli studenti che devono sottoporsi a tampone di controllo gratuito, per rendere più agevole e veloce il disbrigo della procedura da parte del personale preposto della Farmacia La Canonica di Bernate Ticino, si invitano i genitori a presentarsi all'appuntamento con la documentazione che ATS invierà con sms, già compilata - comunica l'Amministrazione di Bernate Ticino a nome del sindaco Maria Pia Colombo - Si ricorda che i tamponi saranno gratuiti nei seguenti casi: - uscita di isolamento per caso positivo, presentando comunicazione di ATS; - uscita da quarantena di contatto stretto, presentando comunicazione di ATS; - sorveglianza scuola, con invito da ATS; - studenti di scuole secondarie di primo e secondo grado, con idonea prescrizione medica (art. 5 del DL n. 1/2022)".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro