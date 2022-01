Busto Garolfo: ecco una call per valorizzare le idee dei giovani. Un'iniezione di irrobustimento al tessuto sociale, culturale ed economico cittadino.

Comune di Busto Garolfo chiama giovani. O meglio, le proposte che essi hanno eventualmente nella loro testa o chiuse in un cassetto da poter sottoporre per dare un'iniezione di irrobustimento al tessuto sociale, culturale ed economico cittadino. La proposta, intitolata 'Call for proposals', intreccia gli sforzi dello stesso comune con quelli di Informagiovani e impresa sociale 'Spazio giovani' proprio per fare emergere il potenziale creativo degli anni verdi a beneficio di tutta la popolazione. L'invito è rivolto ai ragazzi di età compresa tra 18 e 29 anni che, si legge nella spiegazione dell'iniziativa, "Abbiano un'idea per valorizzare il nostro territorio o un progetto per rispondere a un bisogno locale". Con la consapevolezza che quello delle giovani generazioni è spesso un osservatorio privilegiato per sondare a fondo le esigenze del territorio. Si potrà avanzare la propria proposta fino al 25 febbraio, all'indirizzo mail informagiovani [at] comune [dot] bustogarolfo [dot] mi [dot] it.

