'Roccolo run': in 1500

Che l'idea sia stata vincente lo testimonia innanzitutto un numero: 1500. Tante, all'incirca, le persone che hanno preso parte alla 'Roccolo run' che, valevole per la stagione nazionale di corsa campestre, ha posto per alcune ore Canegrate sotto i riflettori. "Grazie a Per Canegrate - commenta il Comune - e ci piace citare fra tutti i suoi animatori l'inossidabile Ubi Scorda, la nostra città è nuovamente al centro della scena sportiva". L'iniziativa, spiega ancora il comune, "Ha superato brillantemente tutte le difficoltà derivanti dalla situazione sanitaria, un mare di gente allegra, gestito alla perfezione anche dal punto di vista organizzativo". Un evento il cui significato è andato al di là del semplice momento sportivo finendo per costituire soprattutto un elemento di aggregazione e socializzazione in una fase nella quale se ne avverte estremo bisogno a causa dell'emergenza pandemica. Insomma, un successo nella buona riuscita della manifestazione che inorgoglisce soprattutto chi ha desiderato organizzarla con tenacia e passione.

