Violenze sulle donne: Lombardia terza per simili reati

"La Lombardia, leggendo i dati della direzione centrale anticrimine della Polizia - ha evidenziato l'assessore regionale, Riccardo De Corato - è la terza regione in Italia per tasso di donne vittime di reati di genere: 132 ogni 100 mila abitanti. La precedono Campania con 152 e la Sicilia con 172". NUMERI IN AUMENTO - "Il Viminale - ha aggiunto- lo scorso novembre, ha comunicato i risultati ottenuti dopo l'attivazione del 'Codice Rosso'. I numeri riportati nel report pubblicato sul sito del Governo ci dicono che dall'1° gennaio al 31 ottobre 2021 sono aumentate del 10%, passando da 1.584 a 1.740, le violazioni dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e dei divieti di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Le regioni con il maggior numero di violazioni dall'entrata in vigore del 'Codice Rosso', su un totale di 4.234 violazioni, sono state la Sicilia (585), il Lazio (452) e la Lombardia (398)". "La violenza sulle donne è in crescita - ha concluso De Corato - o per lo meno è in crescita l'emersione del fenomeno, e Regione Lombardia sta facendo tutto il possibile per fronteggiarlo, aiutare le vittime e prevenire questa violenza".

