'Green pass' base dal parrucchiere ed estetista

20 gennaio: 'green pass' base (vaccinazione, guarigione dal virus o tampone negativo nelle ore precedenti) per entrare dal parrucchiere, barbiere ed estetista. L'obbligo scatterà, appunto, dalla giornata di domani per quanto riguarda i cosiddetti servizi alla persona. Per accedere in queste attività, dunque, sarà necessario esibire la certificazione verde.

