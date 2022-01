Danni nubifragio: nessun risarcimento

Il Comune di Legnano ha provveduto in questi giorni a inviare a tutti i cittadini che avevano segnalato danni a seguito del nubifragio del 19 settembre comunicazione con cui si informa che la Regione Lombardia ha classificato l’evento come non suscettibile di richiesta per risarcimento danni.