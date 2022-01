Disabilità: nuovo 'Piano Regionale'

Il Nuovo Piano di Azione Regionale (P.A.R.), approvato con delibera n. 5809 del 29 dicembre 2021, relativo alle persone con disabilità, sulla scia del precedente provvedimento e sviluppato in linea con la nuova strategia europea.

Il Nuovo Piano di Azione Regionale (P.A.R.), approvato con delibera n. 5809 del 29 dicembre 2021, relativo alle persone con disabilità, sulla scia del precedente provvedimento e sviluppato in linea con la nuova strategia europea sulla disabilità 2021-2023, intende perseguire l’obiettivo di una Regione senza barriere e inclusiva affinché le persone possano godere dei loro diritti e avere pari opportunità e parità di accesso alla società e all'economia. L'obiettivo della nuova strategia è garantire il più possibile che tutte le persone con disabilità, indipendentemente dal sesso, dalla razza o dall'origine etnica, dalla religione o dalle convinzioni personali, dall'età o dall'orientamento sessuale, possano godere dei loro diritti umani, circolare liberamente indipendentemente dalle loro esigenze di assistenza ed essere in grado di decidere dove, come e con chi vivere. La strategia che Regione Lombardia intende perseguire mira a: garantire continuità di risposta ai bisogni delle persone con disabilità; sviluppare una forte integrazione nella costruzione di percorsi individuali con l’obiettivo di raggiungere la massima appropriatezza degli interventi, coerentemente con le azioni avviate per la costituzione del Fondo Unico per le disabilità; migliorare i livelli di accessibilità e fruibilità di strutture e territorio. Al fine di rendere concrete ed unitarie le politiche destinate alle persone con disabilità, riuscendo a mettere al centro la persona e il suo bisogno nei suoi diversi aspetti, è fondamentale pianificare interventi tenendo conto di tutto il sistema regionale. Il Piano è strutturato in tre diverse macroaree a valenza interdirezionale, declinato in interventi, azioni, risorse disponibili e risultati attesi.

