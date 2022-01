Il Mercato Contadino ritorna a Busto Arsizio, per consentire ai cittadini di conoscere l’importanza di tutelare il proprio territorio e di conoscere i prodotti locali.

Il Mercato Contadino ritorna a Busto Arsizio, per consentire ai cittadini di conoscere l’importanza di tutelare il proprio territorio, di conoscere i prodotti locali e di sostenerli acquistando direttamente dai loro produttori. Perché recarsi in un supermarket per acquistare prodotti provenienti da tutto il mondo e che in quanto tali potrebbero esser poco genuini o non conservati correttamente quando si ha la possibilità di acquistare prodotti freschi, realizzati sul territorio, profondamente radicati nel territorio e garantendo genuinità e bontà sulle proprie tavole? Il Mercato Contadino permette ai cittadini di rapportarsi con la natura e di imparare da essa a curare l’ambiente e a curarsi con prodotti di ottima qualità e realizzate da mani esperte.

Domenica 16 gennaio il Parco Comerio attende tutta la cittadinanza per partecipare alla prima edizione del nuovo anno del Mercato Contadino di Busto Arsizio: si potrà accedere dagli ingressi di Via Espinasse, di Via Magenta e di Via Silvio Pellico, dalle 9 alle 13.

Questa iniziativa nasce dalla collaborazione tra Slow Food Legnano, Slow Food Valle Olona ed alcuni produttori locali e che svolgono la propria attività da tempo immemore sul territorio, prendendo spunto dall’esempio dei mercati contadini di Arluno, Canegrate, San Giorgio su Legnano, Villa Cortese e Legnano. Esso consiste in un grande mercato di prodotti agricoli, espressione del territorio, con appuntamento fisso previsto per ogni terza domenica del mese presso Parco Comerio. Sarà data a tutti i partecipanti la possibilità di acquistare deliziosi prodotti di stagione direttamente dai produttori, che metteranno in esposizione le tantissime bontà prodotte localmente, sostenendo la filiera di produzione corta e le tante realtà contadine del territorio, ricompensando i loro sforzi nel realizzare prodotti ad alto potere nutrizionale. All’interno del mercato si troveranno generi alimentari come salumi, pane e dolci, miele, formaggi, vino, olio, birra, riso ed altri prodotti come farine, verdure e frutta di stagione. Grazie alla cooperazione del Caravanseray, locato all’interno del Parco, verrà proposto un fantastico aperitivo costituito con i prodotti presenti in vendita presso il Mercato Contadino.

Il Mercato Contadino costituisce una grande occasione di incontro con produttori, che hanno deciso di non essere coinvolti nella grande distribuzione e di poter colloquiare con l’utente finale per condividere proposte alternative di distribuzione degli alimenti tramite i mercati contadini mensili. I Mercati a Chilometro Zero diffondono e favoriscono lo scambio tra consumatori e produttori di informazioni utili in tema di educazione alimentare e corretti stili di vita, valorizzando i prodotti locali, salvaguardando la storia e la cultura alimentare di una comunità, nonché il paesaggio e il territorio per stimolare la biodiversità e la stagionalità. Si raccomanda ai partecipanti di seguire tutte le disposizioni Covid19 indossando la mascherina e soprattutto evitando assembramenti, mantenendo almeno un metro di distanza fra gli utenti. I produttori presenti partecipano anche al Mercato Contadino di Arluno (primo venerdì del mese in piazza Del Popolo), di Villa Cortese (primo sabato del mese in piazza Mazzucchelli), di Canegrate (prima domenica del mese in piazza Matteotti), di Legnano (seconda domenica del mese in piazza Mercato) e di San Giorgio su Legnano (terzo sabato del mese in piazza Mazzini).

