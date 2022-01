Volontario per il Servizio Civile Universale

Aperto il bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale. I destinatari sono i giovani tra i 18 e 28 anni.

Aperto il bando per la selezione degli operatori volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Universale. I destinatari sono i giovani tra i 18 e 28 anni che intendono diventare operatori volontari di servizio civile. I posti disponibili complessivamente sono 56.205 di cui in Lombardia n. 5.040 e c’è tempo fino alle 14 di mercoledì 26 gennaio per presentare la domanda di partecipazione ad uno dei 2.818 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023 su tutto il territorio nazionale e all’estero. I progetti hanno durata variabile tra gli 8 e i 12 mesi.

