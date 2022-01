Quattro pomeriggi: lunedì, martedì, giovedì e venerdi, dalle 16.30 alle 19.30. Il bar-caffetteria dell’auditorium ‘Paccagnini’ di Castano apre.

Quattro pomeriggi: lunedì, martedì, giovedì e venerdi, dalle 16.30 alle 19.30. Il bar-caffetteria dell’auditorium ‘Paccagnini’ di Castano apre, per dare un servizio in più a tutte le persone che frequentano i corsi o semplicemente per quanti vorranno passare alcuni momenti sereni in compagnia. Si potrà leggere (approfittando dei libri o fumetti disponibili nella libreria costruita dai ragazzi della coperativa sociale ‘Fiore che Ride E.T.S.’), giocare oppure gustarsi un piacevole aperitivo. “È stata una decisione difficile (causa l’emergenza Covid) - scrivono - ma abbiamo voluto farlo per dare un segnale forte di fiducia e dire ad alta voce che noi ci siamo. Vi aspettiamo, allora, nel centro di produzione culturale di piazza XXV Aprile, per stare assieme”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro