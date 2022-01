Piazza: riqualificazione del verde

Sistemazione degli alberi e degli arbusti di piazza Sant'Ambrogio a Vanzaghello. Ecco il progetto per rinnovare, appunto, il centro cittadino.

Sistemazione degli alberi e degli arbusti di piazza Sant'Ambrogio a Vanzaghello. Ecco il progetto per implementare le funzioni ambientali del sito ottenendo un miglioramento indiretto della qualità dell’aria. "Non trascurabile anche il mantenimento di un buon ecosistema urbano, l’arricchimento della biodiversità e la funzione ambientale svolta dalla vegetazione esistente e dalla nuova, composta da giovani alberi, in grado di avere maggiore capacità di assorbimento di carbonio - scrivono dall'Amministrazione comunale - La bontà di questo progetto è stata riconosciuta anche da Regione Lombardia che, grazie ad un ordine del giorno presentato dai consiglieri regionali Curzio Trezzani e Silvia Scurati, erogherà al nostro Comune fondi per ben 60 mila euro per la realizzazione di questo intervento, che si inserisce nella serie di attività dirette alla cura e alla valorizzazione del patrimonio arboreo e sarà un primo passo per abbellire e rendere più funzionale la nostra piazza. L’intervento per ora riguarderà solo la valorizzazione del verde e del decoro urbano: in un momento di ripartenza come questo non si è ritenuto opportuno procedere con un intervento eccessivamente invasivo che avrebbe potuto creare disagi ai commercianti, agli avventori e agli automobilisti. A breve, quindi, avremo una piazza rinnovata".

