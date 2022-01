Contributo per lo sport

Un'iniziativa per favorire l'inserimento in società sportive a favore di bambini e adolescenti con problematiche socioeconomiche.

Utile e formativo per tutti ma, talora, non alla portata di tutti. Alle famiglie con figli che abbiano desiderio di dedicarsi alla pratica sportiva ma non lo possano soddisfare per ragioni socioeconomiche il comune di Busto Garolfo ha deciso di venire incontro in modo concreto. Lo ha fatto sostenendo il progetto "Sollievo economico" e mettendo a disposizione un contributo di 2500 Euro. Destinatarie ne saranno le associazioni sportive cittadine che, si legge nella determina di adozione, "aderiranno all'iniziativa e saranno successivamente individuate in base agli abbinamenti con i beneficiari". In sostanza, l'iniziativa, sorta in occasione dell'anno sportivo 2018-19, mira a "favorire l'inserimento in società sportive a favore di bambini e adolescenti con problematiche socioeconomiche al fine di incrementare il benessere psicofisico derivante dall'attività sportiva e l'inclusione in contesti educativi e amicali positivi per il ragazzo e il suo sistema familiare". Le famiglie che beneficeranno di questo sostegno potranno quindi consentire ai loro figli di praticare lo sport preferito a tutto vantaggio del loro divertimento e della loro crescita educativa e a costo zero.

