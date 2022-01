L'albero diventa befana

I volontari del Palio Sestese sono al lavoro per allestire, al pari di quanto fatto lo scorso anno, il maestoso albero di Natale di viale Italia trasformandolo nella Befana.

Lo stesso atteggiamento prudenziale, legato alla emergenza Covid, che ha indotto ad un atteggiamento prudenziale scegliendo di annullare, a Sesto Calende, l'evento dello sbarco di Babbo Natale alla sera della vigilia ha invitato il Comitato del Palio Sestese a sospendere il previsto falò della Befana, previsto il 6 Gennaio, sul Fiume Ticino. Al pari di quanto accaduto lo scorso anno si è optato per coreografico un 'piano B'. Per questo motivo i volontari del Palio Sestese sono al lavoro per allestire, al pari di quanto fatto lo scorso anno, il maestoso albero di Natale di viale Italia trasformandolo nella Befana.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro