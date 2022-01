Opere pubbliche 2022-2024

Nuovo polo scolastico, volto nuovo per piazza Maggiolini, creazione di nuove strade e spallata alle barriere architettoniche. Per quanto concerne le opere pubbliche da mettere in campo per il triennio compreso tra 2022 e 2024 l'Amministrazione comunale di Parabiago ha ordinato le idee a dovere.

Nuovo polo scolastico, volto nuovo per piazza Maggiolini, creazione di nuove strade e spallata alle barriere architettoniche. Per quanto concerne le opere pubbliche da mettere in campo per il triennio compreso tra 2022 e 2024 l'Amministrazione comunale di Parabiago ha ordinato le idee a dovere. Gli interventi figurano all'interno del documento previsionale che ha ricevuto il placet dell'ultimo consiglio comunale andato in scena antecedentemente al Natale. Il nuovo polo scolastico, che riguarderà la scuola "Rancilio" della frazione di Villastanza, muoverà un importo di circa cinque milioni di Euro e metterà d'accordo sia la necessità di un plesso di maggiore funzionalità strutturale sia quella di venire incontro alle mutevoli esigenze dell'universo scolastico, ovvero di studenti e operatori a vario titolo. Nuova veste anche per piazza Maggiolini, fulcro della socialità del paese e bisognosa quindi di qualificarsi sempre più come biglietto da visita accattivante e a misura di tutti. L'Amministrazione del sindaco Raffaele Cucchi ha per questo messo in pista 450 mila euro. All'appello non manca anche la manutenzione di strade cittadine con la creazione di nuove vie, tutto per un importo di circa un milione e 230 mila euro. Città che cambia, città che si fa sempre più a misura di tutti e in particolar modo di chi presenta difficoltà di deambulazione e abbisogna quindi di percorsi ottimali per spostarsi. Da qui la decisione della giunta parabiaghese di mettere a disposizione per l'abbattimento delle barriere architettoniche anche una somma di 360 mila euro. Con essi l'Amministrazione intende dare fiato concreto a un progetto denominato 'Una città per tutti'.

