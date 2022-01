Inveruno: 278 positivi

La rappresentazione grafica di Carlo Ravizzoli rappresenta bene il confronto tra l'andamento dell'epidemia nel 2020 e nella fase di passaggio tra 2021 e 2022 attuale.

La situazione del Covid 19 nella nostra Comunitá, da aggiornamento Ats, sta seguendo l’andamento nazionale. "A domenica 2 gennaio abbiamo 81 nuovi concittadini positivi, per una totalità di concittadini positivi di 278 - spiega Sara Bettinelli - Due cittadini positivi sono ricoverati presso le strutture ospedaliere del territorio.

55 sono i concittadini in quarantena obbligatoria, mentre per 23 l’obbligo della quarantena è cessato. La bella notizia di quest’oggi è che 3 concittadini sono ufficialmente guariti.

Siamo nel mese in cui le proiezioni ci dicono raggiungeremo il picco di questa ondata pandemica. I dati, sebbene rilevanti, ci confortano nel farci vedere che la maggior parte dei nostri concittadini positivi sono al proprio domicilio. Continuiamo a tenere alta l’attenzione e soprattutto ad aderire alla campagna vaccinale.

