"I contagi continuano ad aumentare"

"Abbiamo ben 169 casi di positività - spiega Susanna Biondi - Fortunatamente la quasi totalità é in cura al proprio domicilio e presenta sintomi influenzali. Tre invece sono ricoverati".

Tornano a far riflettere e spaventare i numeri del contagio da coronavirus tra Busto Garolfo ed Olcella: "Il numero dei contagi covid nel nostro territorio comunale continua purtroppo ad aumentare in modo davvero importante - spiega Susanna Biondi - Oggi abbiamo ben 169 casi di positività.

Fortunatamente la quasi totalità é in cura al proprio domicilio e presenta sintomi influenzali per lo più abbastanza leggeri. Alcuni sono del tutto asintomatici. Tre persone sono invece ricoverate in strutture ospedaliere del nostro territorio.

Capita che, a causa grande numero di casi da gestire, ATS mi comunichi i nomi con qualche giorno di ritardo e di conseguenza anche io mi trovo a contattarli dopo alcuni giorni. Per questo motivo vi informo che se qualcuno si trova positivo o in quarantena, ha bisogno di qualche aiuto e non ha ancora ricevuto la mia telefonata, può contattare i nostri Servizi Sociali ai numeri 0331 562061/62".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro