Il Cammino di Oropa raddoppia i passaggi

2210 viandanti (il doppio rispetto al 2020), circa 7.500 pernottamenti, più di 450.000 € spesi su un territorio 'minore': questi i numeri del Cammino di Oropa nel 2021. Dai dati raccolti emerge un cammino al femminile (59% donne), alla portata di tutti (il 40% dei viandanti sono al loro primo viaggio a tappe), ecologico (il 48% ha raggiunto il punto di partenza con il treno). Più del 98% dei viaggiatori, infine, esprime un giudizio positivo sull'esperienza di viaggio, che per il 53% ha addirittura superato le aspettative.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro