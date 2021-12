Panettoni e pandori da donare

Chissà quanti panettoni o pandori avanzerete in queste festività; ecco dateli ad AILA, per poi donarli alle persone e alle famiglie in difficoltà.

L'appello è stato lanciato, adesso, allora, tocca a tutti. Panettoni o pandori, chissà quante ne avanzeremo durante queste festività, ecco dateli ad AILA (Associazione Italiana Lotta Abusi) per donarli, poi, a quelle persone e famiglie che, a causa del Covid, hanno perso il lavoro e sono in difficoltà economiche, ai bambini meno fortunati, che si trovano nelle strutture istituzionali con le mamme detenute, agli anziani soli e ai senzatetto. "Chi volesse aiutarci, regalerà un po’ di magia ed un sorriso a chi per le gravissime situazioni attuali si trova in situazioni di criticità e disagio - scrive la presidente Ada Orsatti - Avremmo bisogno, inoltre, pure di guanti in lattice, carta casa, detersivi, prodotti per l'igiene personale, assorbenti, pannolini bimbi, ecc... Tutti insieme si può fare moltissimo! Doniamo un sorriso". Per informazioni scrivere all'indirizzo mail ailaorsatti [at] virgilio [dot] it, oppure chiamare il numero 340/1580846. "Si potrà dare anche un piccolo contributo economico (a scelta di ciascuno) - conclude - Bonifico bancario intestato a: A.i.l.a. Associazione Italiana Lotta Abusi Onlus; Iban IT98P0843051061000000912942".

