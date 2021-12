Una "carezza" in Terapia Intensiva

Un ambiente marino, là sulle mura che diventano orizzonti di senso, confini e speranza. Quasi come una vera e propria "carezza" (in fondo è così che l'hanno ribattezzata) per tutti gli operatori della Terapia Intensiva, raccontata in quell'opera pittorica dell'artista Domenico Fazzari inaguarata all'ospedale Niguarda di Milano.

Un ambiente marino, là sulle pareti che diventano orizzonti di senso, confini e speranza. Quasi come una vera e propria "carezza" (in fondo è così che l'hanno ribattezzata) per tutti gli operatori della Terapia Intensiva, raccontata in quell'opera pittorica dell'artista Domenico Fazzari inaguarata all'ospedale Niguarda di Milano. Non solo, perché al suo interno ecco anche lo spirito del lavoro quotidiano di medici, infermieri e assistenti: un ginepro che nasce su un promontorio, simbolo della coscienza e della forza, le montagne che rappresentano il respiro e il mare che richiama il circolo. "Condividere questo paesaggio, all’inizio e alla fine della giornata di lavoro, è un modo diverso per stare insieme nella fatica quotidiana, un “buongiorno” e un “arrivederci” ricco di speranza e di forza - scrivono dalla struttura sanitaria del capoluogo - Abbiamo chiesto all’arte una carezza per tutti i nostri operatori, ma tutto ciò è stato reso possibile anche grazie al generoso contributo di Irama, che ha voluto sostenere e aiutare il personale e ringraziarlo così per quanto fatto durante questi difficili mesi e non solo".

