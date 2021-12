Parco Mylius si rinnova

Un'opera centrale, strategica, lungo il Naviglio che presto tornerà a risplendere. Come 'regalo di Natale' il sindaco di Boffalora Sabina Doniselli ha annunciato la riqualifica del parco.

Un'opera centrale, strategica, lungo il Naviglio che presto tornerà a risplendere. Come 'regalo di Natale' il sindaco di Boffalora Sabina Doniselli ha annunciato la riqualifica del parco.

"Grazie a Regione Lombardia e al Consigliere Curzio Trezzani (LEGA) è in arrivo a Boffalora 1 milione di euro per la riqualifica del Parco Mylius, un'opera che riteniamo strategica anche in relazione al Naviglio Grande e al suo enorme potenziale - spiega il sindaco - Dopo questa riqualificazione l'area potrà essere utilizzata in modo funzionale dal Comune e dalle Associazioni per organizzare feste, convegni, mostre e tanto altro.

Il progetto nel suo complesso prevede la riorganizzazione dell’intera area con l’ampliamento della struttura coperta esistente, l’aggiunta di una struttura chiusa, l’inserimento di locali a disposizione per gli eventi temporanei, la razionalizzazione delle attrezzature e del verde.

Con questo intervento, inoltre, andremo a risolvere le criticità dell'area legate agli allagamenti derivanti dalle sempre più ricorrenti piogge intense.

Queste risorse si vanno ad aggiungere agli altri 495.000 euro ricevuti da Regione Lombardia che ci permetteranno di concludere l’opera al meglio e per poter sfruttare al massimo il Parco Mylius".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro