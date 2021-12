"Wow...", la magia del Natale

Luci, presepi, alberi, Babbi Natale e installazioni. Dai bambini agli adulti, tutti affascinati e ammaliati dai colori e dalle atmosfere natalizie.

I bambini che esclamano “wow!”... ma anche la leggerezza con cui noi adulti ci fermiamo ad ammirare i giochi di luce e le splendide realizzazioni nei nostri paesi. Sponsorizzate da volontari o sostenute dai commercianti o dalle amministrazioni comunali, il Natale permette di mettere in risalto la bellezza dei nostri centri storici, ridando entusiasmo e serenità anche in periodi di pensieri e preoccupazioni. Se con il tempo le classiche ‘luminarie’ si sono fatte sempre più ricercate e particolari, sono le abilità dei singoli a colpire. Basta passare per i nostri paesi la sera per stupirsi di fronte ad abitazioni finemente curate, giochi di luce o effetti scenici davvero di grande impatto visivo. Ma non solo... girando per Castelletto di Cuggiono, per esempio, si possono ammirare diversi splendidi presepi ai bordi delle strade, rivendicando la centralità della natività nel cuore di queste feste. E poi alberi, decorati e luminosi, che risplendono nelle nostre piazze invitando a un desiderio di regali e vita. E in un’epoca così social, non possiamo fare a meno di rinnovare l’invito a condividere con noi le vostre creazioni più belle o gli scatti più suggestivi. Inviateci le vostre foto a redazione [at] logosnews [dot] it le posteremo sulle nostre pagine Facebook ed Instagram.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro