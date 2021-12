"Rai, strategica per Milano e la Lombardia"

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, hanno incontrato la presidente Marinella Soldi, l'amministratore delegato Carlo Fuortes e il Consiglio di Amministrazione Rai nella sede milanese di corso Sempione.

Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, hanno incontrato la presidente Marinella Soldi, l'amministratore delegato Carlo Fuortes e il Consiglio di Amministrazione Rai nella sede milanese di corso Sempione. Lo comunicano, in una nota congiunta, Regione Lombardia e Comune di Milano. "E' stato un incontro molto proficuo - prosegue la Nota - che ha confermato l'importanza strategica della Rai per Milano e la Lombardia". "Si è affrontato anche il tema della razionalizzazione della presenza RAI a Milano e del progetto 'Portello'. Tale progetto sarà esaminato all'interno del Piano Industriale RAI, in attuale elaborazione e con una presentazione prevista per la primavera del 2022. Da entrambe le parti è stato espresso l'auspicio che si possa arrivare a una positiva conclusione nei tempi prestabiliti".

"L'incontro - conclude la nota - è avvenuto al margine del Consiglio di Amministrazione Rai, in corso in giornata nel Centro di Produzione TV del capoluogo lombardo".

