Un sabato natalizio

Si candida a diventare una tra le giornate più attese del Natale Sestese vista la ben gestita presenza di diversi eventi in città. Parliamo di sabato 18 dicembre che si animerà sin dalle prime ore del mattino con la presenza dei gazebi bianchi del tradizionale mercatino de 'Un Fiume tra Arti e Sapori'. L'appuntamento di ogni terzo sabato del mese si presenterà in una speciale versione natalizia, vestita a festa con drappi rossi e suggerendo una offerta di doni preparati artigianalmente e nati dall'estro e fantasia degli espositori. Animeranno il lungo fiume a fianco del luminoso albero. La centrale piazza De Cristoforis si popolerà invece di strani individui vestiti da Babbi Natali. Sono gli Amici del Racer Club 68 di Arona che hanno scelto di far partire dalla nostra Città l'evento denominato 'Babbo Biker 68'. Un gruppo di motociclisti amatoriali che porteranno un pò di colore non solo in Città ma anche sulle strade dei vicini rioni e frazioni rendendosi protagonisti di un simpatico serpentone. Il modo migliore per promuovere e raccogliere fondi per il loro ‘Progetto Cassettina’ che ha lo scopo di devolvere fondi a sostegno di un Centro antiviolenza gestito da MamreOnlus. La piazza poi lascerà spazio, dalle 11:00, a 'Lulù e la magia di Natale'. Uno spettacolo promosso dall'Assessorato alla Cultura. Comico e poetico sugli affetti famigliari per la gioia dei bambini e famiglie. Una realtà curata da 'Teatro Blu' Centro di Ricerca Teatrale. (in caso di maltempo lo spettacolo avrà comunque luogo ospitato presso la Sala delle Comunità del Centro Studi Angelo Dell'Acqua in via Indipendenza, 15). Ci sarà anche il ritorno, ma in piazza Mazzini, della musica dei Good Vibers. La voce di Federica, accompagnata in acustica da Nicola, suggerirà nuovamente una piacevole compilation di brani natalizi. Ci accompagneranno, a 2 passi dalla casa di Babbo Natale, dal mattino sino all'orario dell'aperitivo. Faranno da prologo ai The BeeTools, un duo acustico che si esibirà al pomeriggio riservando un tributo ai Beatles. Nascono da una forte passione comune di Ivan e Nicola creando un omaggio musicale alla migliore band di tutti i tempi: i creatori di ciò che oggi identifichiamo come "canzone".

