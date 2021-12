Aiuti alimentari: tavolo operativo con Croce Rossa

Coordinare e razionalizzare i tanti soggetti che, negli anni, hanno dato vita a iniziative di aiuto alimentare sul territorio di Legnano: è questo il senso del tavolo operativo partito in queste settimane e che ha nel comitato locale della Croce Rossa il soggetto capofila di una decina di realtà del volontariato cittadino.

Coordinare e razionalizzare i tanti soggetti che, negli anni, hanno dato vita a iniziative di aiuto alimentare sul territorio di Legnano: è questo il senso del tavolo operativo partito in queste settimane e che ha nel comitato locale della Croce Rossa il soggetto capofila di una decina di realtà del volontariato cittadino. "L’Amministrazione comunale ha avviato a ottobre una procedura a evidenza pubblica per individuare un’organizzazione di volontariato con la quale realizzare interventi di solidarietà alimentare – ricorda Anna Pavan, assessore al Benessere e Sicurezza sociale - L’esigenza si è posta per valorizzare le tante realtà impegnate a Legnano negli aiuti alimentari, per ottimizzare le disponibilità alimentari stesse e per avere informazioni più puntuali dei bisogni; informazioni, queste ultime, che ci permetteranno di capire quali sono le dinamiche che interessano l’utenza di questi servizi. Sono sempre le stesse persone a richiedere aiuti, oppure sono in aumento? Questa fotografia è necessaria per studiare, con tutti i soggetti coinvolti, le soluzioni più consone. Oggi, l’azione del tavolo rientra nelle iniziative per fronteggiare gli effetti dell’emergenza covid, ma noi puntiamo a farlo esistere anche in seguito perché è opportuno su problemi di questo tipo muoversi in modo coordinato e non più in ordine sparso". Per il progetto saranno utilizzati i 160mila euro residui dei buoni spesa. Unico soggetto a partecipare alla gara indetta dal Comune è stato il comitato locale della Croce Rossa di Legnano, che avrà come partner soggetti che mettono in campo risorse umane, competenze, conoscenza del territorio. Al momento i soggetti che hanno aderito al progetto sono: AFAMP, Associazione pane di San Martino, Auser Volontariato territoriale del Ticino Olona, Casa del Volontariato, Caritas di Legnano, CIF (Centro Italiano Femminile), Comitato Laboratorio di quartiere Mazzafame, Diaconia, Protezione Civile Alberto da Giussano e UILDM Sezione di Legnano. Dopo le adesioni la fase di lavoro che sta affrontando il tavolo è la realizzazione di una piattaforma web per creare una banca dati dei bisogni, gestire l’erogazione degli aiuti, disporre di un inventario del magazzino centralizzato degli aiuti alimentari. La fase successiva sarà identificare nuove fonti di approvvigionamento di risorse sia economiche sia di beni distribuibili, gestendo eventualmente le eccedenze di ogni singola realtà associativa e favorendo l’interscambio di risorse con particolare attenzione al tema del “fresco”. Per questo si stanno perfezionando accordi con la grande distribuzione operante a Legnano per avere accesso alle eccedenze alimentari e garantire contratti di fornitura a prezzi agevolati. Quest’ultima fase dovrà completarsi entro fine 2022.

