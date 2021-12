Mercatino, musica e spettacoli

In programma lo scorso 8 dicembre e, poi, sospesa per la neve, adesso è pronta ad andare in scena domenica 19 dicembre. Ecco, infatti, a Vanzaghello la Festa di Natale.

In programma lo scorso 8 dicembre e, poi, sospesa per la neve, adesso è pronta ad andare in scena domenica 19 dicembre. Ecco, infatti, a Vanzaghello la Festa di Natale, organizzata dalla Pro Loco. Per tutta la giornata, allora, spazio al mercatino, mentre alle 11 sarà la volta dell'esibizione del Complesso Bandistico Vanzaghellese e Minimal Circus (spettacolo itinerante di giocoleria); quindi alle 14.30 e 17.30, invece, 'Belleville Stompers' (musica live jazz) e alle 15 di nuovo 'Minimal Circus', per poi lasciare spazio alle 15.30 e alle 16.30 a 'Occhio di Drago animazioni' (sfilata sui trampoli). E alle 17 'Devien verso Nonsodove' e il suo spettacolo con il fuoco. Ma non è finita qui, perché ci sarà, inoltre, l'intrattenimento musicale con gli allievi di 'Musikademia' e il coro itinerante 'Voice from Heaven' (dalle 15). Dalle 10.30 alle 18, poi, ci sarà pure lo street food e sarà la festa l'occasione per presentare il calendario 2022 della Pro Loco.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro