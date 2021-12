Nannini e De Gregori in duetto

Gianna Nannini e Francesco De Gregori si uniscono per la prima volta in duetto reinterpretando 'Diamante', la storica canzone con testo di De Gregori e musica di Zucchero, Mino Vergnaghi e Matteo Saggese.

Gianna Nannini e Francesco De Gregori si uniscono per la prima volta in duetto reinterpretando 'Diamante', la storica canzone con testo di De Gregori e musica di Zucchero, Mino Vergnaghi e Matteo Saggese. Il brano è in radio e disponibile in digitale (Gng Musica / Columbia Records): https://giannananninifrancescodegregori.lnk.to/Diamante. Online anche il video di 'Diamante', con la produzione esecutiva di Run Production e regia, d.o.p e montaggio di Gaetano Morbioli, che accompagna dietro le quinte della registrazione del brano: https://youtu.be/_GmPWqn72c0. Un duetto intenso su una canzone iconica, in cui si incontrano le voci di due artisti che hanno incantato generazioni con la loro inconfondibile cifra stilistica. Gianna Nannini e Francesco De Gregori, colleghi e amici, hanno segnato la storia della musica italiana. Francesco De Gregori ha scritto per Gianna Nannini il brano 'Ninna nera' contenuto nell’album 'Dispetto' (1995). Lo scorso anno, la rocker ha omaggiato il brano di De Gregori 'La donna cannone' (1983) reinterpretandolo per il progetto 'I Love My Radio'.

