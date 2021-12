Arte e poesia in una cena-laboratorio di scrittura Haiku. Venerdì 10 dicembre, all’osteria del buon essere La Tela di Rescaldina, in collaborazione con Slowbyte.

Arte e poesia in una cena-laboratorio di scrittura Haiku. Venerdì 10 dicembre, l’osteria sociale del buon essere La Tela di Rescaldina in collaborazione con Slowbyte propone 'Quando l’arte incontra la poesia', una serata dedicata alla particolare poesia giapponese che, in soli tre versi e diciassette more (unità di suono in fonologia), raccoglie sensazioni, pensieri ed emozioni. La guida in questo viaggio nell’essenzialità sarà Giovanni Benzi, scrittore e formatore, che porterà i partecipanti a fine serata a scrivere un quaderno Haiku. A fare da scenografia a questa iniziativa la mostra Minimalia che presenta una serie di poesie Haiku scritte dagli allievi della UALZ (Università degli Anziani di Legnano e Zona), illustrate dagli artisti del centro Artecultura Bustese CAB. Le opere in mostra sono nate da una sfida: in un tempo in cui l’eccesso, l’apparenza, l’esagerazione si impongono quotidianamente, il CAB ha voluto proporre una forma di comunicazione ridotta, minimale che cercasse di condensare, sintetizzare, distillare, mettendo in dialogo l’arte visiva con la poesia. Il risultato sono oltre 40 opere pittoriche, vetrata, intarsio, ceramica da osservare e “leggere” una ad una ed esposte nei locali de La Tela. Inizio alle 20, partecipazione libera con super 'green pass'.

