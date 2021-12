E’ ai blocchi di partenza il primo 'Trofeo Amga Sport', competizione riservata agli atleti categoria Master, tappa del Circuito Nazionale Supermaster della Federazione Italiana Nuoto, valida come terza prova del Circuito Nord Ovest Italia.

E’ ai blocchi di partenza il primo 'Trofeo Amga Sport', competizione riservata agli atleti categoria Master, tappa del Circuito Nazionale Supermaster della Federazione Italiana Nuoto, valida come terza prova del Circuito Nord Ovest Italia. Domenica 12 dicembre, più di 700 atleti iscritti di oltre 70 società, provenienti da diverse regioni italiane, si sfideranno nell’impianto di Viale Gorizia di Legnano. Due le sessioni in programma, mattino e pomeriggio, che prevedono l’alternarsi delle diverse categorie. Per il riscaldamento, gli atleti avranno a disposizione per tutta la giornata anche la vasca olimpionica, coperta poco più di un anno fa per dare spazio alla neonata squadra agonistica di Amga Sport denominata 'Team Legnano Nuoto'. La competizione, che ha registrato il “tutto esaurito” nel giro di pochi giorni, si svolgerà a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida federali di prevenzione Covid-19. L’impianto, per l’occasione, resterà chiuso al nuoto libero, mentre sarà regolarmente aperta la piscina di Parabiago (orario 9-13).

