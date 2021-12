Benemerenze alla memoria

Due personaggi che hanno dato molto a Nerviano si apprestano a ricevere la benemerenza alla memoria. Domenica 19 dicembre alle 16, nella sala Bergognone dell ex Monastero degli Olivetani, sia pure post mortem, Pietro Bosotti e Carlo Parini, quest'ultimo presidente non dimenticato del corpo bandistico cittadino, saranno omaggiati del riconoscimento che è testimonianza d'affetto di un'intera comunità. A consegnare gli attestati ai parenti sarà il primo cittadino Daniela Colombo. La cerimonia sarà caratterizzata anche dall'esibizione del corpo musicale cittadino che proporrà una serie di melodie natalizie. La partecipazione all'evento è subordinata al possesso del 'green pass' rafforzato. Lo scorso anno le benemerenze furono attribuite alla memoria di Arturo Rossi, ma anche a Fondazione Lampugnani, Club 27 Mhz Radio Soccorso Nerviano e Associazione soccorritori cinofili.

