Babbo Natale accende le feste

Dall'albero in piazza Sant'Ambrogio alle luminarie ed agli addobbi nelle varie zone del paese, è cominciato, ufficialmente, il Natale a Vanzaghello.

Il countdown a scandire l'attesa e le luci che, una dopo l'altra, si sono accese. Dall'albero in piazza Sant'Ambrogio alle luminarie ed agli addobbi nelle varie zone del paese, insomma, è cominciato, ufficialmente, il Natale a Vanzaghello. E a dare il via, beh... non poteva che essere Babbo Natale. Già, proprio lui, eccolo protagonista nel centro cittadino, dove, assieme all'Amministrazione comunale e alla cittadinanza, ha regalato qualche istante di serenità, pace e condivisione. Una foto con i bimbi, le caramelle regalate ai più piccoli e, poi, appunto il momento magico dell'accensione, augurando a tutti un felice periodo natalizio.

