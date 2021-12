Inveruno: Natale di solidarietà

Nella serata dell’Immacolata, Inveruno ha regalato ai suoi concittadini il loro tradizionale decoro natalizio. Un momento di festa e solidarietà.

Nella serata dell’Immacolata, Inveruno ha regalato ai suoi concittadini il loro tradizionale decoro natalizio. Ma quest’anno più che mai, l’albero di Natale innalzato in piazza San Martino è stato un dono non soltanto per coloro che ne possono godere della bellezza, bensì anche e soprattutto per quelle persone che purtroppo si trovano senza un tetto anche durante le festività. L’albero di Natale, realizzato dall’associazione 'Filo della solidarietà', è stato cucito da tante donne volontarie, che poi recupereranno la lana utilizzata per realizzare delle coperte da donare ai più bisognosi. Così come l’albero, anche il presepe è stato realizzato da un’associazione locale, gli 'Amici del Presepe', e rappresenta perfettamente il senso e il messaggio che nel realizzarlo essi hanno voluto dare: “Vogliamo regalare ad Inveruno un senso di comunità per trovarsi e festeggiare tutti insieme”, e cosa meglio del presepe a simbolo di festa e inclusione? La serata di apertura ufficiale del periodo natalizio ha ospitato anche la banda, che ha accompagnato le celebrazioni, il discorso del sindaco Sara Bettinelli e la benedizione del don. Allo svolgersi di tutto questo è poi calata l’ombra sulla piazza e 3,2,1... su le luci e Natale sia.

UN NATALE DI SOLIDARIETA' ED EMOZIONI



