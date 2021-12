Un'ordinanza per le mascherine

Sono 9 i 'positivi' ma per evitare rischi il sindaco Giorgio Braga dispone un'ordinanza per obbligo di mascherina all'aperto durante cerimonie religiose, eventi pubbblici e vicino alle scuole.

I contagi, seppur più lentamente che nei paesi vicini, continuano ad aumentare, e per evitare rischi ecco alcune novità normative per le comunità di Robecchetto e Malvaglio.

"U aggiornamento riferito alla situazione dei contagi da Covid19 - spiega il sindaco Giorgio Braga - nella nostra comunità, abbiamo:

- 9 positivi;

- 1 "contatto stretto di caso";

- 2 persone in quarantena in quanto "rientri da estero":

- la classe 2C delle medie è in quarantena preventiva in quanto c'è un caso di positività al suo interno e, fortunatamente, i tamponi di controllo degli/delle alunni/alunne stanno per ora risultando negativi.

Relativamente alla campagna vaccinale i dati sono i seguenti:

- 3796 persone hanno ricevuto le prime due dosi o la dose unica:

- 454 persone hanno ricevuto la terza dose".

Ed eccoci alle novità più sostanziali: "Ho emesso un'ordinanza che impone l'obbligo di mascherine, correttamente indossate, anche all'aperto nei seguenti casi:

- nelle aree soggette a manifestazioni pubbliche, dall'inizio a fine manifestazione;

- nelle aree antistanti il plesso scolastico nel periodo di attesa d'ingresso e di uscita degli alunni;

- durante le cerimonie civili e religiose negli spazi aperti al pubblico".

