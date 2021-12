Hub Malpensafiere: 40 linee vaccinali

Ripresa dei contagi da Coronavirus e necessità di proteggere la popolazione fragile, anche in vista della stagione invernale. Asst Valle Olona risponde prontamente al peggioramento della pandemia ampliando la capacità ricettiva dell’hub massivo di Malpensafiere. Da lunedì 6 dicembre le linee vaccinali attive saranno complessivamente 40, distribuite sia nella attuale sala Caproni (10 linee), sia negli ex spazi che hanno visto l’avvio della campagna di immunizzazione (30 linee).

