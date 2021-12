Santa Cecilia: 100 anni di musica

Un secolo di vita. Una storia lunga 100 anni per il Corpo Musicale Santa Cecilia di Magnago. Note e ricordo per una realtà punto di riferimento in paese.

Un secolo di vita. Una storia lunga 100 anni, durante i quali è sempre più cresciuto, diventando un punto di riferimento importante, non solo per il paese, ma per il territorio intero. Musica e note che suscitano emozioni e, soprattutto, fanno riaffiorare moltissimi ricordi, in un anniversario, quello del centenario, così speciale e unico. Allora, tanti auguri al Corpo Musicale Santa Cecilia di Magnago e Bienate, per questi cento anni, che sono stati festeggiati nei giorni scorsi, con un concerto nella chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo.

