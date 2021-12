In massima sicurezza e nel pieno rispetto delle normative Covid, Regione Lombardia organizza un programma di iniziative in occasione delle feste natalizie.

In massima sicurezza e nel pieno rispetto delle normative Covid, Regione Lombardia organizza un programma di iniziative in occasione delle feste natalizie. Le attività in programma animeranno Palazzo Lombardia fino al 9 gennaio, con la pista di ghiaccio che rimarrà aperta fino al 16 gennaio. Nell'ambito del calendario di eventi 'Il Natale brilla a Palazzo Lombardia', la piazza Città di Lombardia sarà illuminata a festa con un progetto dedicato di illuminotecnica. E ospiterà, grazie alla collaborazione di Ersaf, diversi abeti, pini e decorazioni, per ricreare un vero e proprio bosco lombardo, diventando un villaggio di Natale per bambini e famiglie. Inoltre sarà allestito in piazza un corner informativo per la distribuzione di vario materiale su rifugi, itinerari montani, inizative correlate e... tante sorprese. Nei giorni 4, 11 e 18 dicembre e 8 gennaio, dalle 11 alle 18. Tutte le attività sono fruibili solo dietro presentazione di 'green pass'. In particolare sono previsti: una pista di pattinaggio sul ghiaccio, 'Il giocattolo sospeso', 'Il 'Natale della cultura' dal 21 al 23 dicembre, la mostra 'Presepi dal mondo' e la rassegna cinematografica di animazione all'Auditorium Testori 'Cinema Testori - Grandi film per piccoli intenditori', oltre ad eventi di sensibilizzazione e banchetti di beneficenza.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro