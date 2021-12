Idroscalo più accessibile e inclusivo

La giunta di Regione Lombardia ha approvato l'innalzamento a 380.000 euro del finanziamento per la realizzazione di nuovi percorsi e strutture all'Idroscalo di Milano.

La giunta di Regione Lombardia ha approvato l'innalzamento a 380.000 euro del finanziamento a fondo perduto per la realizzazione di nuovi percorsi e strutture all'Idroscalo di Milano. "Questo contributo - sottolinea Antonio Rossi, sottosegretario regionale a Sport, Olimpiadi 2026 e Grandi eventi - permetterà di eliminare le barriere architettoniche e di rendere agevole l'accesso al campo gara e all'area podio a tutti gli appassionati di sport d'acqua che vogliono praticare la loro disciplina del cuore alle porte di Milano". ACCESSO DALL'AREA NORD DEL PARCO - Il finanziamento regionale, cresciuto di 230.000 euro rispetto alla somma prevista inizialmente, rientra nello schema del primo atto integrativo all'accordo di collaborazione tra Regione, la Città Metropolitana di Milano e l'Istituzione idroscalo. L'incremento si è reso necessario per la modifica del progetto, con nuovo tracciato e soluzioni, che richiede lavori complessivi per 470.000 euro, da realizzare presso la testata Nord del parco e nell'area premiazioni. "Quando le opere saranno terminate - chiarisce il sottosegretario regionale - tante ragazze e ragazzi potranno svolgere con maggiore indipendenza e autonomia allenamenti e attività amatoriali in barca: dalla canoa al canottaggio, dallo sci nautico al dragon boat, alla vela". VERSO I MONDIALI DEL 2025 - 'La nuova soluzione - conclude il pluricampione olimpico di canoa - assicurerà, inoltre, alle società sportive che già utilizzano il 'lago di Milano' per le loro attività, l'opportunità di sviluppare in loco corsi promozionali e di avviamento allo sport per ragazzi e ragazze, adulti e anziani con disabilità di vario tipo. La realizzazione delle nuove vie d'accesso allo specchio di gara agevolerà anche i numerosi canoisti paralimpici lombardi che nei prossimi mesi si alleneranno all'Idroscalo, in vista dei Campionati Mondiali di canoa velocità e paracanoa del 2025".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro