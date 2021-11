Reti idriche, illuminazione e immobiliare

La professoressa Anna Gervasoni (docente ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso la LIUC Università Cattaneo e presidente del Comitato Scientifico del Centre of Excellence on sustainable finance for infrastructure and smart cities ExSUF) terrà un webinar dal titolo 'Efficientamento delle reti idriche, di illuminazione e del patrimonio immobiliare pubblico: l’occasione del PNRR tra digitalizzazione, vantaggi e nodi da risolvere'.

Torna l’appuntamento con CONNEXT, l’incontro nazionale di partenariato industriale di Confindustria in programma il 2 e 3 dicembre a Milano al MiCo – Milano Convention Center. Giovedì 2 Dicembre dalle 17 alle 18 la professoressa Anna Gervasoni (docente ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso la LIUC Università Cattaneo e presidente del Comitato Scientifico del Centre of Excellence on sustainable finance for infrastructure and smart cities ExSUF) terrà un webinar dal titolo 'Efficientamento delle reti idriche, di illuminazione e del patrimonio immobiliare pubblico: l’occasione del PNRR tra digitalizzazione, vantaggi e nodi da risolvere', focalizzato sul driver delle città del futuro, che ospita i contributi di esponenti del Centre of Excellence on Sustainable Finance for Infrastructure and Smart Cities ExSUF delle United Nations Economic Commission for Europe UNECE e della LIUC Università Cattaneo.

