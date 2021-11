L’ottava edizione della fiera dedicata al design, all’arredamento, ai complementi, ai servizi per la casa e all’outdoor a Brescia, il 27, 28 novembre e il 3, 4 e 5 dicembre.

Il comparto dei mobili e dell’arredamento mostra segnali di ripresa: nel 2020 il tasso di crescita è stato del 2% per un valore complessivo di 15 miliardi di euro.

Sulla scia della pandemia che ha modificato il nostro rapporto con la casa, Dentrocasa Expo, 2021, la fiera evento dedicata al design, all’arredamento, ai complementi, ai servizi per la casa e all’outdoor, si apre a un ventaglio di proposte in linea con i nuovi stili di vita.

Sarà il Brixia Forum di via Caprera a Brescia ad ospitare la grande fiera in piena sicurezza con due appuntamenti: 2questo fine settimana sabato 27 e domenica 28 novembre e poi 3, 4 e 5 dicembre

La casa torna ad essere al centro della vita quotidiana. Uno degli effetti dei lockdown causati dall’emergenza Covid, è sicuramente la riscoperta della vita in casa, lo smart working e la conseguente rivalutazione del valore degli spazi e dei comfort nell’home living.

Home working, design e sostenibilità sono le tre parole d’ordine di questa nuova edizione della manifestazione, l’8°, che nasce nel segno del profondo rinnovamento e che raccoglie le migliori proposte per la casa e soluzioni per la qualità dell’abitare.

Dentrocasa Expo Un contenitore articolato e dinamico che ruota intorno al concept di habitat che guiderà il visitatore nella pianificazione e nella realizzazione della casa dei propri sogni.

Non mancheranno le soluzioni per una casa più smart, polifunzionale e flessibile, pensata per le tante esigenze di tutti i membri della famiglia, tra spazi comfort riservati al tempo libero ma anche postazioni di lavoro e studio.

Numerosi i seminari organizzati per dare spunti, suggerimenti e soluzioni in linea con le esigenze dei visitatori.

Tra gli espositori, numerosi i settori tematici trattati, dall’artigianato, agli accessori, al design, all’arredamento e persino agli allestimenti floreali.

Tematica centrale di questa edizione, sarà dedicata all’ambiente, tra le diverse proposte, sarà presentata infatti per la prima volta in Italia, la pergola bioclimatica in alluminio adatta a tutte le esigenze, elegante confortevole e vivibile 365 giorni all’anno.

Spazio al “relax fuori casa” dedicato all'arredo di spazi esterni terrazzi, verande e giardini.

Numerose le soluzioni di arredo destinate al wellness e al fitness che a seguito della pandemia stanno riscuotendo molto successo. Nell’area relax, i visitatori potranno testare personalmente gli attrezzi di fitness-design, supervisionati dal personale di WaterRover, che offrono una nuova dimensione per le sessioni del benessere fisico, grazie al design esclusivo, alla tecnologia innovativa, alla qualità̀ e alla funzionalità̀ abbinati al loro know-how.

