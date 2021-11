Rischio sismico: 186 mila euro per prevenzione

È stata approvata, a seguito di manifestazione d'interesse, la graduatoria dei Comuni beneficiari del contributo regionale per la redazione degli studi e delle analisi di 'microzonazione' sismica, nell'ambito del Piano Nazionale di prevenzione del rischio sismico. Contributo che ammonta complessivamente a 186.537,87 euro.

È stata approvata, a seguito di manifestazione d'interesse, la graduatoria dei Comuni beneficiari del contributo regionale per la redazione degli studi e delle analisi di 'microzonazione' sismica, nell'ambito del Piano Nazionale di prevenzione del rischio sismico. Contributo che ammonta complessivamente a 186.537,87 euro. LA CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE - "Delle 18 manifestazioni di interesse raccolte - ha annunciato l'assessore al Territorio e Protezione civile, Pietro Foroni - beneficeranno del contributo, secondo le procedure e gli importi stabilite dall'ordinanza, 12 Comuni delle province di Brescia e Bergamo". "Attraverso questi studi - ha aggiunto l'assessore - è possibile individuare e caratterizzare le zone stabili, quelle stabili suscettibili di amplificazione locale e le zone soggette a instabilità, come frane, rotture delle superfici e liquefazioni dinamiche del terreno. I rilevi saranno, poi, obbligatoriamente accompagnati dall'analisi della Condizione Limite per l'Emergenza". "Ancora una volta - ha concluso Foroni - questa Giunta dimostra impegno e concretezza nel fornire ai territori lombardi tutti gli strumenti necessari per portare avanti questo tipo di interventi e proseguire le attività di prevenzione del rischio sismico".

