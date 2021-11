Tre positivi di cui 2 bambini

"Ad oggi a Boffalora ci sono 3 casi positivi di cui 2 sono bambini che frequentano la scuola primaria e di conseguenza i compagni verranno sottoposti a tampone", spiega Sabina Doniselli, sindaco di Boffalora.

Una situazione ancora abbastanza tranquilla ma che, progressivamente, merita attenzione. "Ad oggi a Boffalora ci sono 3 casi positivi di cui 2 sono bambini che frequentano la scuola primaria e di conseguenza i compagni verranno sottoposti a tampone - spiega Sabina Doniselli, sindaco di Boffalora - Fortunatamente la percentuale dei vaccinati nel nostro comune é molto alta, siamo al 94,57% di cittadini con la seconda dose e questo ci permette di vivere una situazione decisamente migliore rispetto a un anno fa. Ricordo che è aperta la possibilità alla prenotazione della terza dose della vaccinazione anti-covid per le persone con età superiore ai 40 anni.

Ricordiamoci che vaccinarci è fondamentale per combattere la pandemia in corso e che i

dati oggi ci dicono che i vaccini si stanno dimostrando efficaci nel prevenire malattie gravi, ospedalizzazione e morte.

Dobbiamo continuare tutti insieme a rispettare scrupolosamente le norme, continuiamo ad essere prudenti e usare tutte le cautele che ben conosciamo".

