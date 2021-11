In treno ai Mercatini di Natale

Anche quest’anno la Ferrovia Vigezzina – Centovalli si propone come mezzo ideale per raggiungere i Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore.

Le calde tonalità autunnali, che hanno regalato un foliage particolarmente suggestivo, stanno cedendo il testimone all’inverno regalando scorci incantevoli, grazie a vedute panoramiche ancor più ampie e aperte sulle vallate e le montagne circostanti. L’inverno è anche la stagione degli eventi natalizi che quest’anno saranno di nuovo arricchiti dai Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore (in programma dal 6 all’8 dicembre) e da Locarno on Ice. Gli amanti del Treno del Foliage non resteranno delusi dal cambio di sceneggiatura lungo la linea: la spoglia vegetazione invernale permette infatti di godere di vendute panoramiche molto più ampie, riscoprendo scorci panoramici che, in altri periodi dell’anno, sono poco visibili. Un paesaggio fiabesco su cui i lunghi tramonti invernali offrono uno spettacolo unico senza dimenticare la neve che, quando fa la sua comparsa, trasforma il viaggio in un’esperienza indimenticabile. In questa cornice suggestiva, il viaggio a bordo della Ferrovia Vigezzina-Centovalli diventa anche il mezzo ideale per raggiungere i Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore, in Val Vigezzo, uno dei più apprezzati mercatini d'Italia con 180 espositori e tante attività ed eventi collaterali in grado di entusiasmare ogni anno i numerosi visitatori. Il biglietto speciale Mercatini di Natale di Santa Maria Maggiore. Il biglietto, valido un giorno, è offerto con partenza da Domodossola o da Locarno a destinazione di Santa Maria Maggiore e include un viaggio di andata e ritorno in seconda classe, la prenotazione obbligatoria del posto a sedere e l’eventuale supplemento panoramico. Tariffe dall'Italia in seconda classe (Domodossola - Santa Maria Maggiore A/R); adulti e ragazzi da 6 a 16 anni: 15 euro; bambini sotto i 6 anni 4 euro; tariffe dalla Svizzera in seconda classe (Locarno - Santa Maria Maggiore A/R), adulti 18 euro, ragazzi da 6 a 16 anni 9 euro, bambini sotto i 6 anni 4 euro. I biglietti possono essere acquistati su www.vigezzinacentovalli.com. Servizio navetta su prenotazione tra Druogno e Santa Maria Maggiore - Il servizio navetta sarà disponibile esclusivamente mercoledì 8 dicembre dalle 10.10 alle 12.40 e dalle 13.40 alle 16.10 con corse ogni trenta minuti. Ultima navetta in partenza da Santa Maria Maggiore per Druogno alle ore 16.25. Tariffe andata e ritorno in seconda classe (Druogno - Santa Maria Maggiore), adulti e ragazzi da 6 a 16 anni 5 euro, bambini sotto i 6 anni gratis. Si raccomanda vivamente di acquistare in anticipo anche i biglietti per la navetta sul sito www.vigezzinacentovalli.com. La prenotazione della navetta dà diritto ad usufruire della corsa prescelta ma non dà garanzia del posto a sedere selezionato, stante la normativa vigente relativa al Covid-19.

