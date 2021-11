PNRR: Open Next Generation

Sviluppo sostenibile, transizione tecnologica, inclusione sociale sostenute da innovazione e ricerca grazie ai fondi e alle riforme previste dal Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vista la centralità del Piano, Regione Lombardia ha creato sul web un nuovo spazio di informazione, partecipazione e co-progettazione sui temi e le tecnologie protagonisti del Pnrr. Questo spazio è on line e si chiama Open Lombardia Next Generation: una sezione di Open Innovation.

Sviluppo sostenibile, transizione tecnologica, inclusione sociale sostenute da innovazione e ricerca grazie ai fondi e alle riforme previste dal Pnrr, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Vista la centralità del Piano, Regione Lombardia ha creato sul web un nuovo spazio di informazione, partecipazione e co-progettazione sui temi e le tecnologie protagonisti del Pnrr. Questo spazio è on line e si chiama Open Lombardia Next Generation: una sezione di Open Innovation che ancora una volta guarda all'ecosistema lombardo della ricerca e dell'innovazione. "E' importante guardare alla ripresa e a uno sviluppo duraturo - spiega Fabrizio Sala, assessore regionale a Istruzione, Università, Ricerca, Innovazione e Semplificazione - a partire proprio dagli strumenti messi a disposizione dal PNRR. Per questo abbiamo deciso di dedicare uno spazio in cui raccogliere contributi sulla nostra piattaforma Open Innovation, l'obiettivo è quello di offrire a cittadini, imprese, enti di ricerca un luogo virtuale di incontro, in cui trovare, per prima cosa, un'introduzione chiara e completa a ciascuna delle sei Missioni che compongono il Pnrr". Open Lombardia Next Generation ospita news, approfondimenti, interviste a esperti di rilievo nazionale su settori e tecnologie specifici. Tra i primi esperti intervistati Mario Calderini, docente della School of Management del Politecnico di Milano, approfondisce quanto e come il Pnrr potrà far crescere innovazione sociale e social-tech; Giancarlo Fortino, ordinario dell'Università della Calabria ed esperto di sensoristica intelligente, interviene sulle prospettive per il mercato IoT (internet of things); Giuseppe Napoli, ricercatore CNR, su Smart Energy e Smart Grid; e ancora, Giulia Bartezzaghi, direttrice dell'Osservatorio Food Sustainability del Politecnico di Milano e tra i partner del progetto degli Hub di quartiere vincitore dell'Earthshot Prize, esplora il tema dell'innovazione a supporto della sostenibilità della filiera agro-alimentare. Con Open Lombardia Next Generation sarà dunque possibile scoprire quali sono le risorse, le tecnologie emergenti, i modelli di business, le nuove forme di organizzazione messe in campo nelle 6 missioni: digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture per una mobilità sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e coesione; salute. Non ultimo, Open Lombardia Next Generation fornirà aggiornamenti sulle iniziative di Regione Lombardia attivate in sinergia o complementarietà con il PNRR.

