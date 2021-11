Busto Garolfo: 26 i positivi

"I casi di positività continuano a crescere e oggi siamo a 26 - spiega il sindaco Susanna Biondi - Fortunatamente tutti i nostri concittadini contagiati da covid 19 sono in cura presso il proprio domicilio".

Uno dei paesi più colpiti dalla seconda ondata dello scorso anno è sicuramente stata Busto Garolfo. Il paese del legnanese ha infatti contato un alto numero di decessi e ricoveri e ora, seppur con le dovute proporzioni, torna a contare una crescita esponenenziale dei contagi.

"I casi di positività continuano a crescere e oggi siamo a 26. Fortunatamente tutti i nostri concittadini contagiati da covid 19 sono in cura presso il proprio domicilio con sintomi piuttosto leggeri o del tutto assenti. Auguriamo loro di negativizzarsi al più presto - spiega il sindaco Susanna Biondi - Dallo scorso giovedì 18 novembre la Regione Lombardia ha aperto le prenotazioni per la terza dose di vaccino anti Covid anche alla fascia 40-60 anni. Si attende inoltre a breve un decreto che potrebbe riportare la validità del green pass, rilasciato dopo la seconda dose, a 9 mesi anziché gli attuali 12 mesi. Al riguardo però nulla é ancora definito.

Le vaccinazioni per la prima dose, stanno proseguendo ormai con lentezza. Fortunatamente la percentuale dei vaccinati sul nostro territorio comunale é molto alta e ci permette di vivere una situazione decisamente migliore rispetto a un anno fa.

In ogni caso vi raccomando la massima prudenza. Mantenete il distanziamento, usate la mascherina in tutti i casi previsti e disinfettate spesso le mani".

