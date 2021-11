Un acero alla scuola 'Rodari'

Un acero campestre è stato messo a dimora nel giardino della scuola dell'infanzia 'Rodari' di via Saffi a Magenta. L'iniziativa 'Un albero per il futuro'.

Un acero campestre è stato messo a dimora nel giardino della scuola dell'infanzia 'Rodari' di via Saffi a Magenta. L'iniziativa 'Un albero per il futuro', realizzata per la Giornata nazionale degli alberi, è organizzata dal Ministero della Transizione ecologica in collaborazione con i Carabinieri Forestali. Al progetto ha aderito anche il Comune che ha messo a disposizione lo spazio per la piantumazione del nuovo albero. “Sono felice che anche Magenta abbia aderito a questo progetto – ha detto il sindaco Chiara Calati – La messa a dimora di un nuovo albero rappresenta un messaggio importante per i bambini di quanto sia prezioso l'ambiente che ci circonda ed inoltre insegna anche a prendersi cura di qualcun altro: abbiamo piantato un nuovo albero, ma saranno proprio i piccoli a proteggerlo e farlo crescere. Sono sempre necessari messaggi di questo tipo, voglio ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa”.

