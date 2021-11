Jennifer Lopez con 'On My Way'

È disponibile in digitale 'On My Way' (https://onmyway.lnk.to/JenniferLopez), il nuovo singolo della superstar internazionale Jennifer Lopez, estratto dalla colonna sonora del film 'Marry Me', in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 17 febbraio 2022.

È disponibile in digitale 'On My Way' (https://onmyway.lnk.to/JenniferLopez), il nuovo singolo della superstar internazionale Jennifer Lopez, estratto dalla colonna sonora del film 'Marry Me', in uscita nelle sale cinematografiche italiane il 17 febbraio 2022. Tra i protagonisti del film, la stessa Jennifer Lopez, Owen Wilson e la star mondiale della musica latina Maluma. Il brano è stato presentato live ieri sera a Los Angeles, sul palco degli American Music Awards 2021. Oltre al singolo 'On My Way', la colonna sonora del film sarà ricca di brani di Jennifer Lopez e Maluma. 'Marry me' racconta un’improbabile storia d'amore tra due persone molto diverse alla ricerca di qualcosa di reale in un mondo in cui il valore si basa sul numero di 'Mi piace' e 'followers'. Una moderna storia d'amore su celebrità, matrimonio e social media. È online il trailer ufficiale del film: youtu.be/fT7bKS27HR0. Nel film Jennifer Lopez e Maluma interpretano Kat Valdez e Bastian, una coppia di celebrità di fama mondiale. Con loro l'attore Owen Wilson nei panni di Charlie Gilbert, un insegnante di matematica divorziato. 'Marry Me', diretto da Kat Coiro (Dead to Me, It’s Always Sunny in Philadelphia, upcoming She-Hulk), nasce da una sceneggiatura di John Rogers (The Librarians), Tami Sagher (NBC’s 30 Rock) e Harper Dill (The Mick) basata sul graphic novel di Bobby Crosby. Il film è prodotto da Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas (Hustlers, Maid in Manhattan) per la Nuyorican Productions della Lopez, Benny Medina (Hustlers, The Fresh Prince of Bel-Air)e John Rogers per Kung Fu Monkey Productions. I produttori esecutivi del film sono Alex Brown, Willie Mercer, Pamela Thur e J.B. Roberts.

