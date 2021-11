Si intitole 'The Wondering, the Dream - Il Viaggio Il Sogno', l'iniziativa organizzata dal'associazione Culturale Europea CCR Ispra per domenica 28 novembre.

Si intitole 'The Wondering, the Dream - Il Viaggio Il Sogno', l'iniziativa organizzata dal'associazione Culturale Europea CCR Ispra per domenica 28 novembre, alle 18, al salone Estense di Varese. Veri e propri itinerari di poesia da Saffo al '900 che sapranno coinvolgere tutti i presenti. L'evento è promosso con la collaborazione di Fondazione Minoprio, Fondazione del Varesotto per l'Ambiente il Territorio e la Coesione Sociale, Circolo degli Artisti di Varese, Aiace e La Varese Nascosta.

