Stai cercando lavoro? 'CV Day'

Per chi è in cerca di lavoro è un appuntamento da non perdere. Il Comune di Busto Garolfo mette in pista l'iniziativa 'CV Day', in programma sabato 20 novembre tra le 10 e le 16 nella sala consiliare di via Magenta. Ideato dalla giunta del sindaco Susanna Biondi e seguito in particolare dal vicesindaco Andrea Milan, il progetto mira a "Dare - spiega il primo cittadino - tutte le informazioni e il supporto per iscriversi alla piattaforma per la ricerca o offerta di lavoro che offre anche molte altre funzioni ed è un servizio innovativo ed efficace". L'iniziativa si avvale anche della collaborazione con l'Informalavoro. Sarà possibile anche ricevere assistenza riguardo a uno dei compiti più delicati per chi cerca un nuovo impiego ovvero la stesura di un curriculum vitae in grado di mettere in evidenza le proprie esperienze e attitudini.

