Ecoidee: vita più sostenibile

Sono partiti con il ‘Decalogo Energetico’ (10 consigli utili per risparmiare e rispettare l’ambiente), ma periodicamente, poi, veranno pubblicati sul sito comunale altri brevi video su ulteriori temi di interesse comune per una corretta gestione delle risorse. Anche Magnago e Bienate, infatti, hanno aderito alla campagna di sensibilizzazione a favore di uno stile di vita più sostenibile (#Ecoidee), nata dalla collaborazione tra UPEL e la sezione Varese Insubria del WWF Italia.

