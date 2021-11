Studenti in 'tour' in Municipio

Un vero e proprio tour in Municipio, alla scoperta degli uffici, della macchina comunale e della vita amministrativa. Studenti in visita al Comune di Arconate.

Un vero e proprio tour in Municipio, alla scoperta degli uffici, della macchina comunale e della vita amministrativa. I primi a dare il via all’importante progetto sono stati gli alunni della 5A e, poi, via via sarà la volta anche delle altre classi terze, quarte e quinte della scuola Primaria. “Fino al 22 dicembre - ha scritto l’assessore Francesco Colombo - i giovani studenti verranno in visita al nostro Comune. Con il sindaco Sergio Callori, allora, spiegheremo loro come funziona il palazzo Municipale, chi ci lavora, cosa significa amministrare un paese e quali servizi vengono svolti a favore dei cittadini. Una bellissima iniziativa, che ho voluto fortemente per iniziare a spiegare ai ragazzi il valore del servizio a favore della comunità”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro